Gölbaşı Belediye Başkanı peyzaj düzenlemesi için protokol imzaladı Gölbaşı Belediyesi Karayolları Genel Müdürlüğü ile Gölbaşı merkeze yapımı devam eden Konya Yolu alt geçidi için peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma protokolü imzaladı.

Karayolları 4.Bölge Müdürü İlhan Aytekin'i ziyaret ederek Ankara Konya Yolu köprülü kavşaklara yapılacak peyzaj düzenlemesi protokolünü imzaladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "İmzalanan protokolün vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.İmzalamış olduğumuz protokol sayesinde bir taraftan yol çalışmalarımız ve düzenlemelerimiz sürerken bir taraftan da alanın peyzaj düzenlemesini yaparak görsel anlamda da vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmuş olacağız. Bu vesile ile Karayolları 4.Bölge Müdürü Sayın İlhan Aytekin'e de emekleri sebebiyle teşekkürü borç bilirim" açıklamasında bulundu. Kaynak: Bültenler