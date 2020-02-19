Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar

19.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:11

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan besiciler, Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuk yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hayvanlarına su temini konusunda sıkıntı çeken Dilburnu köylüleri, çareyi kazma ve kürekle Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırmakta buldu. Köylüler yer yer kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşan buz tabakasını kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak zorunda kalıyor. Dilburnu köyünde hayvancılık yapan Ahmet Canbay, köy halkı olarak yazın ve kışın hayvanlarına Nazik Gölü'nün suyunu içirdiklerini söyledi. Kışın hayvanlarına su içirmek için buz tutan Nazik Gölü'nün buzlarını kırdıklarını belirten Canbay, "Nazik Gölü her sene buz tutuyor. Biz gelip burada buzu kırıyoruz hayvanlarımıza su içiriyoruz. Soğuktan ev sularımızda donuyor. Bizde mecbur buzu kırıp hayvanlarımızı suluyoruz" dedi.



Canbay, göl yüzeyinde kırdıkları alanın geceleri tekrar donduğunu ve ertesi gün yeniden buz tabakasını kırmak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA