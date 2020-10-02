Göl suyunda ilk kez koronavirüs tespit edildi

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüs salgınına karşı henüz net bir tedavi yöntemi bulunamazken, ilk kez göl suyunda koronavirüs tespit edildi. Araştırmacılar, koronavirüsün plaj suyunda da bulunabileceğini ilk kez kanıtlamış oldu.

2019'un aralık ayının son günlerinde Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa süre içerisinde birçok ülkeye sıçradı ve milyonlarca insanı etkiledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanlar rehavete kapılarak tatil planlaması yaparken, bilim insanları bu durumu yakından etkileyecek bir araştırma yaptı.

ABD'yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 4 Temmuz'dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor. Göl suyundan alınan örneklerde incelemelerde bulunan araştırmacılar bir ilke imza attı. Araştırmada bulunan bilim insanları, gölün kıyısında yer alan Brighton, 42nd Avenue East, Franklin Park Beach ve Lief Erickson Park plajlarından Eylül ayında alınan örneklerde yeni tip koronavirüse rastladıklarını açıkladı. Bahsi geçen bu plajların, geçen ay binlerce insan tarafından ziyaret edildiği. düşünülüyor.

Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir açıklamada, sudaki koronavirüs miktarının litre başına oranın 100 ile 1000arasında değiştiği ve bunun kanalizasyon sistemlerindeki oranlardan yaklaşık 10 bin kat daha düşük olduğuna değinildi.

VİRÜSÜ SUYA YÜZÜCÜLERİN TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan araştırma ekibinde bulunan Dr. Richard Melvin, virüsü plaj suyuna yüzücülerin taşıdığını düşündüklerini, koronavirüs ile enfekte kişilerin, semptomları ortadan kalktıktan sonra bir aya kadar virüsü dışkılarıyla bulaştırabileceklerini açıkladı.

HENÜZ KESİN BİR KANIT YOK

Henüzsalmonella ve E. coli bakterileri gibi koronavirüsün de su yoluyla bulaşabileceğine dair kesin bir kanıt bulunamadı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise virüsün göl suyuna maruz kalma yoluyla insanlara yayılabileceğini gösteren herhangi kesin bir araştırma sonucunun bulunmadığını açıkladı, ancak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"VİRÜSÜN NEREDE ARANACAĞINI ANLAMAK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Melvin, "Virüsün nerede aranacağını anlamak, gelecekte bu tür enfeksiyonlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda gerçekten çok önemlidir. Artık göl suyunda koronavirüsün olduğunu biliyoruz ve bu durum o bölgede yaşayan nüfustaki virüsün yaygınlığının göstergesi olabilir" dedi.