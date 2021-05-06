Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
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Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi. Muğla'dan da görülen ışıklar merak konusu oldu.

Türkiye'de vatandaşlar, çeşitli yerlerden akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde sıralanmış 100'ün üstünde ışık huzmesi gördü.

ELON MUSK'IN UYDUSUNA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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