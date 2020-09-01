Gökyüzü ve astronomi 'AstroBilgi'de ele alındı
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Gökyüzü ve astronomi 'AstroBilgi'de ele alındı

GÖKYÜZÜ ve astronomi konularını ele alan 'AstroBilgi: Öğretmen, Öğrenci ve Uzayla İlgilenen Her Okurun El Kitabı' bugün itibariyle okurlarıyla buluştu.

Gökyüzü ve astronomi 'AstroBilgi'de ele alındı
01.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:43

GÖKYÜZÜ ve astronomi konularını ele alan 'AstroBilgi:  Öğretmen, Öğrenci ve Uzayla İlgilenen Her Okurun El Kitabı' bugün itibariyle okurlarıyla buluştu. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi tarafından yayınlanan kitap, uzman akademisyen, gökyüzü fotoğrafçısı ve öğretmenlerden oluşan 11 kişilik ekip tarafından kaleme alındı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi'nin, gökyüzü ve astronomiye meraklı okurların ilgisini çekecek yeni kitabı 'AstroBilgi: Öğretmen, Öğrenci ve Uzayla İlgilenen Her Okurun El Kitabı' raflardaki yerini aldı. Farklı üniversitelerde astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanları, fen bilimleri öğretmenleri ve astrofotoğrafçıdan oluşan AstroBilgi ekibinin kaleme aldığı kitap, bu alanla ilgilenen okurlara konuyla ilgili hem teorik bilgi hem de amatör düzeyde pratik uygulamalar sunmayı amaçlıyor.

AstroBilgi kitabı, 13 yıldır Türkiye'nin her yanında seminerler, gündüz ve gece gözlem etkinlikleri ile atölyeler düzenleyen AstroBilgi ekibi tarafından astronomi meraklıları için rehber niteliğinde bir kaynak olarak hazırlandı. Prof. Dr. Zeki Aslan, Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Ethem Derman, Prof. Dr. Zeynel Tunca, Prof. Dr. Serdar Evren, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. Yelkenci, Dr. F. Korhan Yelkenci, Tahsin Demirciler, Mert Koçer, Ümit Fuat Özyar ve Uğur İkizler'den oluşan 11 kişilik ekip tarafından hazırlanan kitapta okurlar, Güneş Sistemi'nden gökadalara, kuyrukluyıldızlardan göktaşları ve karadeliklere, Ay ve Güneş tutulmalarından ötesistemlerdeki gezegenlere kadar pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilecek. Uzay çalışmalarının günlük hayata yansımalarının yer aldığı AstroBilgi'de bir coğrafya, fen bilimleri ya da sınıf öğretmeni, alan öğretiminde yararlanabileceği açıklamaları, görselleri, deneyleri ve atölye çalışması örneklerini bulabilecek.

Okurlara evrenle ilgili kuramsal bilgiyle beraber pratik uygulamalar da sunmayı amaçlayan AstroBilgi kitabı, bu sayede bilimle uğraşmak isteyenler için bir rehber görevi üstlenecek.


Kaynak: DHA

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