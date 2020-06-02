Göktaşı film konusu nedir?Göktaşı film oyuncuları kimler? Göktaşı hakkında merak edilen her şey! Yerli komedi filmi Göktaşı!

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Şafak Sezer'in baş rolünde yer aldığı ve daha pek çok ünlü oyuncunun kadrosunda bulunduğu yerli komedi filmi Göktaşı izleyiciler tarafından kahkaha ve beğeniyle izlendi. Göktaşı filmi hakkına izleyicilerin merak ettiği detaylar sizler için kaleme aldık.

GÖKTAŞI FİLM KONUSU NEDİR?

Trakya'da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuraklıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öderler. Köyün muhtarı İsmet bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar. Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan'a gönlünü kaptırmıştır. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.

Caner Erzincan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan gibi isimler yer alıyor.

GÖKTAŞI FİLM

GÖKTAŞI FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Caner Erzincan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (103 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma

Senaryo: Caner Erzincan

Yapımcı Firma: Sinehane

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

GÖKTAŞI FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer

Ayhan Taş

Bülent Çolak

Tuna Orhan

Ceyhun Fersoy