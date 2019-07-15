Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi
15 Temmuz afişlerindeki çizimlere tepki gösterdiği için Nedim Şener tarafından eleştirilen Gökhan Özoğuz, Şener'e Twitter hesabından cevap vererek "Edebimizi koruyalım" dedi.
Şarkıcılığın yanı sıra yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan afişlerdeki karikatür çizimlerine tepki gösterdi. Özoğuz, paylaşımına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener'e de cevap verdi.
"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"
Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.
"BU MİLLET KORKAĞI, UYANIĞI VE FIRSATÇIYI İYİ TANIYOR"
Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.
"EVLADIM DERKEN?"
Özoğuz, kendisini eleştiren Nedim Şener'e yine Twitter hesabından cevap vererek: "Sn. Nedim bey ; Hayrola Evladım derken ? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan Darbeci askerler diye yazıcan oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!" dedi.
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Almış ağzının payını helal gökhana. evladım diye lafa girmek neyin nesi? alışmışlar her laflarına kafa sallayan aktrollere üstten üstten konuşmayı, edepli ve eşit mertebede konuşmayı unuttular.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gereksiz tartışmalar benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Karşısındaki insana evladım diyecek kadar küçülen insanlara bu ülkede yazarlık yaptırılmamalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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yazınca silivriye gitmek istemeyenlerın susacagı gune 15 temmuz denir . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu havuç kafada haddini aşan konulara salça oluyor, sen şarkını söyle öyle daha güzelsin aksi ise itici ukalaCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
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Kusura Bakmayın Ama, Ben bu Nedim Şener Kadar Gereksiz bir ZEVAT daha Görmedim desem, Ne olur Beni kınamayın Arkadaşlar, TV. de konuşurken bile sadece, MIY MIY MIY.Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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sus gökhan sussCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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bak sen şu nedimeCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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kurtuluş savaşına bu kadar önem vermiyorsunuz. . . mustafa kemali bu kadar tutmuyorsunuz. . .Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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