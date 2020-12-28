Gökhan Özçınar kimdir? Gökhan Özçınar kaç yaşında, nereli? Gökhan Özçınar'ın hayatı

Beyin – Omurilik – Sinir Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor, Bel ve Boyun Akademisi Kurucusu ve aynı zamanda Program Yapımcısı olan Gökhan Özçınar'ın hayatı merak ediliyor. İşte Gökhan Özçınar hakkında bilgiler...

GÖKHAN ÖZÇINAR KİMDİR?

Gökhan Özçınar, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1963 yılında dünyaya gelmiştir.

Özçınar, İlkokul, ve Ortaokul tahsilini babasının Hava Subayı olması nedeniyle Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanan Özçınar, 1986 yılında buradan 5. olarak mezun olmuştur.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı'nda yapmış, 6 senelik uzmanlık dönemini 5 sene 8 ay içerisinde tamamlamıştır. Özçınar o dönem içerisinde, 10 tanesi yurtdışı olmak üzere 41 adet yayın yapmıştır. Op. Dr. Gökhan Özçınar, mecburi hizmet görevini ise, Malatya Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'nde klinik şefi olarak tamamlamıştır.

1998'de devlet memurluğundan istifa etmiş serbest çalışmaya başlamış, Aynı sene, Finlandiya Helsinki'de ameliyatsız bel ve boyun fıtıkları tedavisinin yapıldığı DBC Active Spine Care kurumunda çalışmalarını sürdürmüştür.

1999 yılının Ekim ayı ile 2002 yılının Mart ayları arasında Flash TV ekranlarında 3,5 sene Önce Sağlık isimli programın hafta içi hergün yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir. Yine aynı kanalda Tıp Dünyasından programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2002 yılında 3 ay süre ile Levent Kırca TV'de, hafta içi her gün Sağlıklı Yaşam programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapan Op. Dr. Gökhan Özçınar 2005 yılında başlayan Digitürk Elmax TV'de yayınlanan "Önce Sağlık" ve 2007 yılında başlayan ve Haber 7 TV'de yayınlanan "Sağlıklı Yaşam" programlarının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Aynı zamanda kurucusu olduğu Bel ve Boyun Akademisi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar Ebru Akel, Pelin Çift, Çağla Şikel, Zahide Yetiş ve Doğa Rutkay bir çok ünlü ismin sunduğu programlara konuk olarak katılmıştır. Sık sık bu programlara davet edilmekte ekran severler ile bilgi paylaşımı yaparak hizmetlerini devam ettirmektedir.

Gökhan Özçınar; Beyin – Omurilik – Sinir Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor, Bel ve Boyun Akademisi Kurucusu ve aynı zamanda Program Yapımcısı'dır.