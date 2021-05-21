Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gökhan Göz geliyor. Gökas Filo'nun sahibi Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı ve girişimci Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne, nereli merak ediliyor. Peki, Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz'ün hayatı ve biyografisi nedir? Haberimizden detayları okuyabilirsiniz.

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Gökhan Göz genç yaşta ticaret yapmaya karar verip, İlk şahsına ait ticari girişimi olan "GG Rent A Car' ı 2009 yılında kurmuştur. Gökhan Göz bu firmasını 3 yıl içinde 400 araçlık bir filo şirketi haline getirdikten sonra, 2012 yılında "Gökas Filo"şirketini kurup markalaşmaya karar vermiş ve bu konuda şirketini global pazarda temsilcilik edecek yapıya ulaştırmıştır. Gökas Filo bugün özellikle operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olup bünyesinde binlerce vasıta yer almaktadır. Aynı şekilde Gökas Filo dinç markalara sahip şirketlerin yüzlerce araçlık filolarını yönetmektedir. Gökas Filo bugün sadece başarılı firmaların kabul görüldüğü kiralama sektörünün öncü çatı STK oluşumu TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) üyesidir.