Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ilişkisinde peş peşe gelen aldatma haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Daha önce Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldatma iddiası şok etkisi yaratmıştı. Şimdi de Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra tarafından Melisa Emirbayer ile aldatmasının ortaya çıkmasının ardından yaşananlar herkesi şoke ederken şimdi de başka bir iddia ile gündem sarsılacak. Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı.

BİRLİKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında canlı yayında bağlandı ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını canlı yayında paylaştı.

"GÖKHAN, SELİN'LE KONUŞTUĞUMUZ ÖĞRENİNCE MEKANI BASTI"

Tolga Polat açıklamaları şu şekilde; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti.

"KERİMCAN'IN EVİNDE BULUŞTUK"

Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Tolga Polat'ın açıklamaları dinleyenleri şoke ederken ikilinin ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihaneti belgeledi.

GÖKHAN ÇIRA'NIN DA EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer'i bulup boğazına bıçak dayadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Ciğerci, 'Şoktayım, psikolojim bozuldu" diyerek Emirbayer ile birlikte video çekti. Melisa Emirbayer, videoda kandırıldığını ifade etmişti.