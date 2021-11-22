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Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

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Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

Selin Ciğerci ile Metecan James aşkının belgelenmesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, şok eden açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, bir açıklama yayınlayarak eski eşiyle aralarındaki tüm bağları kopardığını duyurdu. Çıra, paylaşımında "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim" dedi.

İkilinin boşandıkları dönem kazançları gündeme gelmişti. Çift boşanırken kazandıkları parayı yarı yarıya bölüştüklerini söylemişti.

Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

Gökhan Çıra'dan şok eden Selin Ciğerci açıklaması

2 ay önce boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti iş ortaklıklarını bitirdi

2 ay önce boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti iş ortaklıklarını bitirdi

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