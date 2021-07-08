Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisine methiyeler düzdü. Alkan, "Mahsun bakışlım, yok burunlum" diyerek sevgilisini öptüğü anları paylaştı.

Oyuncu Gökhan Alkan ve meslektaşı Nesrin Cavadzade bir süreden bu yana aşk yaşıyor. İlişkilerinde mutlu oldukları öğrenilen çift, mutlu oldukları anları sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Yasak Elma dizisindeki arkadaşlarıyla çıktığı tatilden güzel karelerini yayınlayan Nesrin Cavadzade, tatilinin ardından sevgilisiyle vakit geçirmeye başladı.

Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü

SEVGİLİSİNE METHİYELER DÜZDÜ

Aşıklardan Gökhan Alkan da sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Alkan son olarak yaptığı paylaşımda da Cavadzade'ye methiyeler düzdü.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, sevgilisine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Mahsun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak ve alnından çıkmak ile çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak"

Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü
Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü
4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
Kırmızı mayolu pozuna 'düşsen kırılan yerin kaynamaz' yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Kartal Tibet Melisa Döngel
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 00:46:57. #1.15#

title