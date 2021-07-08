Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü

Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisine methiyeler düzdü. Alkan, "Mahsun bakışlım, yok burunlum" diyerek sevgilisini öptüğü anları paylaştı.

Oyuncu Gökhan Alkan ve meslektaşı Nesrin Cavadzade bir süreden bu yana aşk yaşıyor. İlişkilerinde mutlu oldukları öğrenilen çift, mutlu oldukları anları sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Yasak Elma dizisindeki arkadaşlarıyla çıktığı tatilden güzel karelerini yayınlayan Nesrin Cavadzade, tatilinin ardından sevgilisiyle vakit geçirmeye başladı.

SEVGİLİSİNE METHİYELER DÜZDÜ

Aşıklardan Gökhan Alkan da sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Alkan son olarak yaptığı paylaşımda da Cavadzade'ye methiyeler düzdü.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, sevgilisine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Mahsun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak ve alnından çıkmak ile çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak"