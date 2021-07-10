Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar
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Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda çıplak poz veren 40 kadının fotoğraf çekimi ülkeyi karıştırmıştı. Kadınların cinsel içerikli bir film şirketi için çalıştığı ortaya çıkmıştı. Skandal olayla uzun süre gündemden düşmeyen kadınlar şimdi de Karadağ'da ortaya çıktı. Grup üyeleri kadınların yol ortasında birbirlerini hortumla ıslattığı kareler sosyal medyada hızla yayıldı.

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde cinsel içerikli bir film şirketi için yapılan fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçmiş, ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa bir süre hapiste tutulmuşlardı.

Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlardan bir skandal daha! Bu kez de Karadağ'da ortaya çıktılar

KARADAĞ'DA ORTAYA ÇIKTILAR

Daha önce de çeşitli ülkelerde yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren ve gündem olan Ukraynalı Butt Squad üyeleri bu kez Karadağ'da ortaya çıktı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Karadağ'da ana yol üzerinde soyunarak hortumla kendilerini sulayan üç kadın, uygunsuz giyindikleri için geceyi karakolda geçirdi ve para cezasına çarptırıldı. Öte yandan skandal üçlünün bu anlamsız şovuna destek olan itfaiyeciler de ceza almaktan kurtulamadı. Butt Squad üyeleri performanslarından etkilenen itfaiyecilerin fotoğraflarını sızdırdığını iddia etti.

Gökdelende çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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