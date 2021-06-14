Gökçen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu hakkında detaylar...

Kuzu Holding çatısı altında proje geliştiren, lüks konut ve lüks oteller tasarlayan, inşa eden ve pazarlayan; ekonomik olarak birbirlerinden bağımsız fakat birbirlerini tamamlayan şirketler oluşturmuştur. Kuzu Holding bünyesindeki şirketler uluslararası markalar ile çalışmaktadır. Böylece gayrimenkul sektörünün tüm değer zincirini kapsayan hizmetlerini tek elden sunabilmektedir. Peki, Gökçen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu hakkında detaylar...

Gökçen Kuzu kimdir?

Gökçen Kuzu, 1962 yılı Siirt doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 1980 yılında girdi fakat eğitimini yarım bırakan Gökçen Kuzu bugün Kuzu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.

Gökçen Kuzu'nun babası ve amcaları Kuzu İnşaat'ı 1943 yılında kurdu. Aile 1980 yılına kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde havaalanı gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Kuzu, 1993 yılında Afyon Dinar'da yaşanan deprem sonrasında ilk büyük ölçekli konut projesini hayata geçirdi. Daha sonra Ankara, Siirt, Konya ve Kars gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler inşa etti.

7 yaşından itibaren inşaat sektörü içinde olan Kuzu, 1991 yılının firma için önemli bir yıl olduğunu dile getirdi. O yıl eski Siirt Belediye Başkanı olan eniştesi ve yeğeni talihsiz bir olay yaşayınca kendine yeni bir çizgi çekti.

Gökçen Kuzu bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Artık Siirt'ten Ankara'ya gitmekte fayda gördüm ve 1993'ten itibaren Türkiye çapında işe giriştik. O zamanlar 50'ye yakın ihale aldık Afyon, Isparta gibi şehirlerde. 1996'da 4 bin evin deprem nedeniyle yıkıldığı Dinar'da 1150 konut inşa ederek yörenin ihtiyacının yüzde 33'ünü karşıladık. 4.5 ayda bu başarıyı gösterince herkes şaşırdı ve 'nerden çıktı bunlar' diyenler de oldu. Ama bu bizim baba mesleğimiz, işi biliyoruz. Hatta, bu sürede üç bakan da değişti. İhaleyi eski bakan CHP'li Adnan Keskin'den almıştık, sözleşmeyi ANAP'lı Keçeciler'le imzaladık, kabulü de Refah partili Cevat Ayhan'da yatırmıştık. Düşünün yani ülke nereden nerelere geldi."

Kuzu Grup hizmetleri

1.Kuzu İnşaat

2.Markalı konutlar

3.Arıtma Tesisleri

4.Kuzu Beton

Kuzu Grup şirketleri

1.Kuzu Toplu Konut İnşaat

2.Kuzu İnşaat Otomotiv

3.Kuzu Beton

4.Kuzu Enerji Üretim

5.Kuzu Menkul Gayrimenkul ve Yatırım

6.Dört K İnşaat

7.Garipoğlu Turizm

Kuzu İnşaat projeleri

İstanbul Bayrampaşa İş Merkezi, İstanbul Kuyumcukent Kompleksi 2.Etap, Siirt Özel İdare İş Hanı, Afyonkarahisar Merkez İş Merkezi ve Katlı Otopark, Çinçin Derece Yol Islah Çalışması, Antalya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Düzce İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Geneli, Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi İşi,AnkaraEryaman İlköğretim Okulu ve Kapalı Spor Salonu, Afyon Tarihi Lise Binaları Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İşi, Siirt ve Kurtalan Yatılı İlköğretim Okulları, Siirt Merkez 500 Kişilik Öğrenci Yurdu, MEB Paket Projeleri: Manisa, İstanbul, Kocaeli, Van, Afyon, Divan AVM, Spradon Evleri, Spradon Kuleler, Spradon Residence, Spradon Quartz Evleri, Parkvadi Batı Evleri, Parkvadi Evleri, Parkvadi Premium Evleri, Divan Konutları, Halkalı Divan Residence, Mamak 1176 Konut İnşaatı, Erzurum Yük Tevzi Binası, Uşak Enerji Dağıtım Merkezi, Dikmen Vadisi Çelik Köprü İnşaatı, Sağlık Bakanlığı Eğitim Tipi 5 Adet Sağlık Tesisi, Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi, Pervari Devlet Hastanesi, Baykan Devlet Hastanesi, Afyon Dinar 400 Daireli Afet Konutu, Denizli Çivril 195 Daireli Afet Konutu, Kars ve Ardahan 372 adet Konut İnşaatı, İstanbul Halkalı 3 Etap 2784 Toplu Konut, Ankara Mamak 510 adet Konut, Van Erciş 384 adet konut ve sosyal tesis, Van Edremit 496 adet konut ve sosyal tesis, İran 20 bin adet konut, İstanbul Geneli Tüm Atıksu Arıtma İşlerinin İnşaatı, Siirt Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaatı, Mardin Devlet Hastanesi, Siirt Devlet Hastanesi, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Spradon Vadi Evleri, İran Tahran/Perdis 35 bin adet Konut İnşaatı.