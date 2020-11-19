Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı
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Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı

19.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:08
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı.

PCR testinin pozitif çıktığı öğrenilen Belediye Başkanı Vedat Öztürk, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Öztürk, "Korona virüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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