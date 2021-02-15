Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

15.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:32
Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki tüm feribot seferlerinin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'ya seferlerin bugün de aynı nedenle yapılamadığı, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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