Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3)

LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.

GELİBOLU-LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.Öte yandan Gelibolu iç limanda bağlı olan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle battı. Batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA