Gökçeada'da kılıç avı sırasında, 'Deniz Şeytanı' görüntülendi ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, balıkçılar, kılıç avı sırasında nesli tükenmekte olan 'deniz şeytanı' olarak da bilinen 2 metrelik manta vatozu görüntüledi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, balıkçılar, kılıç avı sırasında nesli tükenmekte olan 'deniz şeytanı' olarak da bilinen 2 metrelik manta vatozu görüntüledi.

Gökçeada'daki Kaleköy Limanı'nın 5 mil açığında, bir hafta önce kılıç balığı avı yapan balıkçılar, suyun yüzeyine yakın noktada yüzen bir vatoz ile karşılaştı. Bir süre teknenin önünde dans eder gibi yüzen 2 metre boyundaki vatoz, ava katılan zıpkın ile balık avı Milli sporcusu Selim Konya tarafından saniye saniye görüntülendi. Vatoz'un görüntülendiği o anları anlatan Zıpkın ile balık avı Milli sporcusu Selim Konya, "Yaklaşık 1 hafta önce kılıç balığı avcılığı için denize açılmıştık. Gökçeada'nın 5 mil açığında 'deniz şeytanı' olarak bilinen manta türü bir vatoza rastladık. Biz bu canlıları ara ara denizde görüyoruz. Gördüğümüz zaman da kayıt altına alıyoruz. Çünkü bunlar Gökçeada'ya bir güzellik, renk katıyor. Bu birey belgesellerde gördüğümüzde sürüler halinde olabiliyor. Fakat Gökçeada'da biz tek olarak rastladık. Muhtemelen beslenmek için geliyor. Çünkü Kuzey Ege'nin suları besin değeri olarak yüksek. O yüzden bu hayvan buralara beslenmek için geliyor. Zaman zaman başka enteresan canlılara da denk geldiğimiz oluyor. Mesela geçen gün yaklaşık 5 mil açıkta fok gördük. Buda büyük ihtimalle beslenme ya da adalar arası geçiş sağlıyordu. 'Deniz şeytanı' nesli tükenmekte olan türler arasında gözüküyor. Aynı zamanda bir manta türü. Bu canlıyı gördüğümüzde biz de heyecanlanıyoruz. İşimizi, gücümüzü bırakıp biz de bu hayvanı çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA