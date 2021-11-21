Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' açıklaması

Oyuncu Gökçe Bahadır , önceki gün Nişantaşı 'nda objektiflere takıldı. Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, çok konuşulan dizisi 'Kulüp' hakkında konuştu.

Dizide Matilda rolüyle oyunculuğundan söz ettiren Bahadır, "Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Hem sokakta hem de sosyal medyada" dedi.

Bu arada ünlü oyuncu giyim tarzıyla ilgili destek alıp almadığı sorusuna ise "Yardımcı olan arkadaşlarım var" diye cevap verdi.