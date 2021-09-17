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God of War Ragnarok'un Neden İskandinav Macerasını Sonlandırdığı Açıklandı

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God of War Ragnarok'un Neden İskandinav Macerasını Sonlandırdığı Açıklandı

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God of War Ragnarok ile Kratos ve Atreus'un İskandinav macerasının niçin sona ereceği belli oldu.

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God of War Ragnarok ile Kratos ve Atreus'un İskandinav macerasının niçin sona ereceği belli oldu.

9 Eylül'deki PlayStation Showcase sunumunda oynanış fragmanıyla karşımıza çıkan God of War Ragnarok'un 2018'deki ilk oyunla başlayan İskandinav Mitolojisi macerasını sonlandıracağı açıklanmıştı. Yani bir üçleme görmeyeceğiz. Bunun nedeni ile ilgili detaylı açıklama geldi.

Kaptain Kuba adlı YouTube kanalına röportaj veren God of War Ragnarok'un yönetmeni Eric Williams ve 2018'de çıkan God of War'un yönetmeni Cory Barlog, hikayenin neden Ragnarok ile sonlanacağını açıkladı.

Barlog, geliştirici stüdyo Santa Monica olarak oyuncuları üçlemenin tamamlanması için toplamda 15 yıl bekletmek istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"[Üçleme olmamasının] en büyük nedenlerinden biri ilk oyunun geliştirme sürecinin beş yıl sürmesi. İkinci oyun tam olarak ne kadar sürede bitecek bilmiyorum fakat ilk oyunla benzer bir zaman alacağını düşünürsek ve üçüncü oyun için de aynı geliştirme süreci olacağını varsayarsak tek bir hikayeyi sonlandırmak toplamda 15 yıl sürecek ve bence bu çok uzun."

Benzer şekilde, God of War Ragnarok'un yönetmeni Eric Williams da geçen haftaki etkinlikte yayınlanan fragmanın ardından verdiği röportajda, "Oyunun adını Ragnarok koyup daha sonra oyunda Ragnarok'a yer vermemezlik yapamazsınız." demişti. Ragnarok, İskandinav Mitolojisi'nde dünyanın sonunu getirecek olan savaş olarak geçiyor.

Bunun dışında, God of War Ragnarok'un bir önceki oyun gibi baştan sona tek çekim kamera tekniğini kullanacağı açıklanmıştı.

God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak

God of War Ragnarok, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2022'de çıkacak. Oyunun ilk oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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