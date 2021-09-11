God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak

god-of-war-ragnarok-tek-cekim-kamera

God of War Ragnarok tek çekim kamera olacak. Serinin önceki oyunu gibi God of War Ragnarok tek çekim kamera özelliği sunacak.

The post appeared first on .

Tıpkı serinin önceki oyununda olduğu gibi God of War Ragnarok tek çekim kamera özelliği barındıracak.

PlayStation Showcase'in sonunda ilk bakış fragmanıyla gözüken God of War Ragnarok'a ait detaylar gelmeye devam ediyor. Oyunun hikaye yönetmeni Matt Sophos, Twitter'dan bir hayranın sorusu üzerine God of War Ragnarok'un 2018'de ilk oyun gibi tek çekim kamera olacağını açıkladı.

2018'deki God of War oyunu baştan sona kesintisiz şekilde tek kameradan oynanıyordu. Teknik açıdan birçok kişi bunu başarılı bulmuştu. Ayrıca, tek çekim kamera özelliğini yakın zamanda duyurulan Dead Space Remake'in de kullanacağı açıklanmıştı.

God of War Ragnarok adından da anlaşıldığı üzere Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav mitolojisindeki macerasını sonlandıran bir hikayeye sahip olacak, yani bir üçleme göremeyeceğiz. Bununla birlikte oyunun yönetmen koltuğundaki isim de değişti. İlk oyunun yönetmeni Cory Barlog yerine God of War Ragnarok'un başında Eric Williams yer alıyor. Bu sayede God of War Ragnarok'ta ilk oyunun üzerine yeni fikirler eklenecek ancak tek kamera özelliğinde olduğu gibi önceki oyundan izler de taşıyor olacak.

PlayStation Showcase'de gösterilen video ile God of War Ragnarok'ta yer alacak eski ve yeni karakterlere, oyunun dövüş sistemine, dünyasına ve devam hikayesine ilk bakış atma şansı elde etmiştik.

Santa Monica Studio'nun geliştirdiği ve büyük merakla beklenen God of War Ragnarok, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2022'de çıkış yapacak.

God of War: Ragnarok'tan İlk Fragman Geldi

The post God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
Pakistan'ın Afganistan'ı bombaladığına dair paylaşılan görüntülerin bir oyuna ait olduğu ortaya çıktı

Pakistan'ın Afganistan'ı bombaladığına dair paylaşılan görüntülerin bir oyuna ait olduğu ortaya çıktı

 İnternette yabancılarla ve tanımadığı kişilerle oyun oynayan çocukların sayısı her geçen gün artıyor

İnternette yabancılarla ve tanımadığı kişilerle oyun oynayan çocukların sayısı her geçen gün artıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Ali Erbaş Meral Akşener
Magazin Ece Üner Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 00:58:26. #1.11#