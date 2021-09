Tıpkı serinin önceki oyununda olduğu gibi God of War Ragnarok tek çekim kamera özelliği barındıracak.

PlayStation Showcase'in sonunda ilk bakış fragmanıyla gözüken God of War Ragnarok'a ait detaylar gelmeye devam ediyor. Oyunun hikaye yönetmeni Matt Sophos, Twitter'dan bir hayranın sorusu üzerine God of War Ragnarok'un 2018'de ilk oyun gibi tek çekim kamera olacağını açıkladı.

2018'deki God of War oyunu baştan sona kesintisiz şekilde tek kameradan oynanıyordu. Teknik açıdan birçok kişi bunu başarılı bulmuştu. Ayrıca, tek çekim kamera özelliğini yakın zamanda duyurulan Dead Space Remake'in de kullanacağı açıklanmıştı.

God of War Ragnarok adından da anlaşıldığı üzere Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav mitolojisindeki macerasını sonlandıran bir hikayeye sahip olacak, yani bir üçleme göremeyeceğiz. Bununla birlikte oyunun yönetmen koltuğundaki isim de değişti. İlk oyunun yönetmeni Cory Barlog yerine God of War Ragnarok'un başında Eric Williams yer alıyor. Bu sayede God of War Ragnarok'ta ilk oyunun üzerine yeni fikirler eklenecek ancak tek kamera özelliğinde olduğu gibi önceki oyundan izler de taşıyor olacak.

PlayStation Showcase'de gösterilen video ile God of War Ragnarok'ta yer alacak eski ve yeni karakterlere, oyunun dövüş sistemine, dünyasına ve devam hikayesine ilk bakış atma şansı elde etmiştik.

Santa Monica Studio'nun geliştirdiği ve büyük merakla beklenen God of War Ragnarok, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2022'de çıkış yapacak.

God of War: Ragnarok'tan İlk Fragman Geldi

The post God of War Ragnarok Tek Çekim Kamera Kullanacak appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri