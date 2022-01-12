God of War, GeForce Game Gready sürücüsü ile geliyor

Nvidia DLSS özelliği ile beraber oyunlarınızı Ekran Alanı Işın İzleme Küresel Aydınlatma, Ekran Alanı Ortam Tıkanıklığı ve Dinamik Alan Derinliği ile geliştirmenize olanak sağlayan üç yeni NVIDIA Freestyle filtresi vardır.

Nvidia ayrıca, görüntü kalitesini artırmak ve performansı hızlandırmak için yapay zeka ile Dinamik Süper Çözünürlük (DSR) çözünürlüğünü geliştiren güncellenmiş bir NVIDIA Kontrol Paneli özelliği olan DLDSR'yi (Derin Öğrenme Dinamik Süper Çözünürlük) tanıtacak.

14 Ocak'ta Nvidia DLSS desteğini etkinleştirebileceksiniz. Geforce GTX 900 serisi ve daha yeni ekran kartlarında, NVIDIA Reflex ile daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabileceksiniz.

God Of War'ı en iyi şekilde deneyimlemek için aşağıdaki sistem gereksinimleri tablosuna göz atabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayarak NVIDIA'nın sitesine gidebilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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