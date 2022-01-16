Göçük altından çıkarılan itfaiye erleri: Keşke işçi arkadaşımızı da çıkarabilseydik

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı süren 6'ncı etabındaki kanalizasyon altyapısı sırasında, dün saat 16.45 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden Ahmet Çolak, kanalizasyon borularının döşendiği yaklaşık 5 metre derinliğindeki dolgu alanında toprak altında kaldı. Manisa OSB yetkilileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden Halil İbrahim Kaçan (28), Burak Arga (32) ve Namık Çetintaş (30), boynuna kadar toprak altında olan Çolak'ı kurtarmak için dolgu alanına girdi. Diğer işçilerin de dolgu alanına gelmesiyle alanda ikinci bir çökme meydana geldi. Çolak'ı kurtarmak isteyen 3 itfaiye eri de toprak altında kaldı. Meslektaşları, beline kadar toprak altında kalan 3 itfaiye erini toprak altından güçlükle kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 itfaiye eri sağlık ekiplerince Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Toprak altındaki işçi Çolak'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar 3,5 saat sürdü. Cansız bedenine ulaşılan Çolak, yapılan otopsinin ardından memleketi Van'ın Muradiye ilçesine gönderildi.