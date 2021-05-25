Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu
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Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu

Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Libya'nın Zuwara sahilinden yürekleri dağlayan görüntüler geldi. Göçmen tekneleri battıktan sonra ölen çocukların cansız bedenleri sahile vurdu. Görüntüler tüm dünyada şok etkisi yarattı, pek çok kullanıcı Aylan bebeği hatırlattı.

Akdeniz'de göçmen tekneleri battı. Umuda yolculuk için teknede ölen çocukların cansız bedenleri sahillere vurdu. Libya'nın Zuwara sahilinde çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYLAN BEBEĞİ HATIRLADILAR

Defalarca kez paylaşılan kareler hakkında binlerce yorum yapıldı. Pek çok kullanıcı bu görüntülerin Aylan bebeği hatırlattığı yorumunu yaptı.

YAKINDAKİ MEZARLIĞA GÖMÜLDÜLER

İtalyan gazeteci ve Libya uzmanı Nancy Porsia, çocukların cansız bedenlerinin Libya ordusu tarafından toplanıp yakındaki mezarlığa gömüldüğünü açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fotoğrafların viral olması sonrası Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. BM göçmenlik dairesinden bir sözcü, kurbanların Libya'dan ne zaman yola çıktıklarının ve gemilerine ne olduğuna dair net bir bilgi bulunmadığının altını çizdi.

BM göç dairesine göre , sadece bu yıl Orta Akdeniz'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yaklaşık 630 kişi hayatını kaybetti.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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