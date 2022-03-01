Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı - Haberler

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Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Göç Kurulu, Vali Ali Çelik'in başkanlığında toplandı

Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda; toplumsal uyumun sağlanmasına yönelik yapılan ve yapılması gereken uyum ve iletişim faaliyetleri ile kurum ve kuruluşların yabancılara yönelik faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerinin paylaşmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Vural Kavuncu, Alim Işık, Kütahya, GÖÇ, Yerel, Haberler

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