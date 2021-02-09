Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
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Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

09.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:25

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal bloğu görmek için alana giden vatandaşlar monolitin yerinde olmadığını gördü. Metal bloğun kim ya da kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.

Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

BÖLGEYİ KONTROL EDEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

KİM DİKTİ KİM KALDIRDI BİLİNMİYOR

Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

JANDARMA DÜN ZİYARETLERİ YASAKLAMIŞTI

Bölgedeki vatandaşların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede nöbet tutan jandarma, dün alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermemişti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve ziyarette sosyal mesafe kuralının ihlal edilme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, görevliler dışında kimsenin alana yaklaşmasına müsaade etmemişti. Mahalle sakinleri ise cuma sabahı kalktıklarında gördükleri manzara ile şoke olduklarını anlatırken, durumun netlik kazanmasını ve metal bloğun, araziye ne amaçla kimler tarafından bırakıldığının ortaya çıkarılmasını istemişti.

Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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