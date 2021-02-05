Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
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Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:11
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

ŞANLIURFA'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu.

ŞANLIURFA'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Güvenlik güçleri, Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.


Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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