"Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı"nın ardından

11.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:34

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" 4 günde 40 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk defa "Kültürel Miras" temalı bir fuarın gerçekleştirildiğini belirtti.

Beyazgül, fuarın ve bu tür etkinliklerin Şanlıurfa'nın turizmi ile tanıtımına katkıda bulunacağını ifade ederek, organizasyonunun düzenlenmesinde katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Fuarın uluslararası hale getirilebilmesi için gelecek yıldan itibaren çalışma yapılacağını aktaran Beyazgül, "İlkini gerçekleştirdiğimiz fuarın devamı gelecek. Fuar kapsamında eski yemeklerimizi tanıtma imkanı bulduk. Gelecek yıllarda bu fuarımızın uluslararası boyut kazanmasını planlıyoruz. Fuarımızı 4 günde 40 bin 700 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin ilgisi bizi oldukça memnun etti." ifadelerini kullandı.

Gastro Kent Urfa Derneği Başkanı Abdurrahman Acar da çok verimli bir fuar organize ettiklerini belirtti.

Özellikle yemek yarışmalarının fuara renk kattığını vurgulayan Acar, gelecek yıl fuarın daha da geliştirilmesini planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA