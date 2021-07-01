Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

"Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Göbeklitepe çevresinde 11 yeni keşfi duyurması ziyaretçilerin bölgeye ilgisini arttırdı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Burada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgiler edindi.

Ailesiyle İzmir'den gelen Merve Çevik, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Göbeklitepe'nin çok etkileyici olduğunu, mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir'den gelen Ahmet Özcan ise Göbeklitepe'nin "tarihi değiştiren yer" olmasından etkilendiğini belirterek, "Göbeklitepe, Türkiye ve Şanlıurfa için çok güzel bir turizm kaynağı, inşallah bunu en iyi şeklide değerlendiririz. Çok güzel bir yer. Herkesin mutlaka Göbeklitepe'yi ziyaret etmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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