Global Turizm Organizasyon 18. Yaşını Kutladı

Yapabilirsin!

İstanbul Feriye'de gerçekleşen kutlama kokteylinde bir hayali olan, çalışan ve başaranlara ithafen Tuluhan Tekelioğlu'nun Salzburg Film Festivalinin açılış filmi olan 'Yapabilirsin' belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Ayşen Tümbay Çetindağ, 18 yılın hikayesine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:

Dev markalarla 18 yıl

Etkinlik alanında hem Türkiye'nin her köşesi hem de Dünya'nın pek çok noktasında dev markalara anahtar teslim etkinlik çözümleri üretiyor ve Kongre alanında Türkiye'nin söz sahibi tıp dernekleriyle, ses getiren kongrelere imza atıyoruz. Bir kadın girişimcinin eseri olan Global Turizm Organizasyon özelinde konuşacak olursak, biz Türk Turizminin zorlandığı son dört yılda dört kat büyüyerek başarımızı kanıtladık.

Daha iyisi ve daha fazlası olmalı

Her zaman inandığım şeyi, bu konuda da söylemekten çekinmiyorum. Daha iyisi, daha fazlası olmalı. Bir kadın girişimci olarak kadınların kendilerine inanmaları ve potansiyellerini kullanmaları gerektiğine inanıyorum.

Aynı gecede konuşma yapan Global Turizm Organizasyon CEO'su, aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin 3. dönem mentilerinden biri Ceylan Güzekin Yatı, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının büyümesinde kadın istihdamının önemli rol oynadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

Kadın katılırsa ekonomi büyür

Şu anda Türkiye'de kadın istihdamı %34 civarında. Yapılan araştırmalara göre eğer bu istihdam aşağı yukarı %43 seviyelerine çıkarılırsa, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası aşağı yukarı %20 bir artışla inanılmaz noktalara gelecek.