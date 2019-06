GKV'liler Anadolu'yu dansın renkleriyle sahneye taşıdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Dansın Renkleri" gösterilerinde Anadolu bir baştan bir başa halk oyunları ve folkloruyla gözler önüne serildi. Muhteşem gösteriyi izleyen konuklar öğrencileri ayakta alkışlarken öğrencilerin yöresel kıyafetleri ve yüksek performansları dikkat çekti.

2018-2019 eğitim öğretim yılının son günlerine gelinirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında bir birinden muhteşem gösterilere imza atmayı sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen ve Anadolu folklor kültürünün canlandırıldığı dansın renkleri gösterileriyle konuklara adeta halk oyunları ziyafeti çektiren GKV Özel İlkokulu öğrencileri ayakta alkışlandı. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteriye GKV Mütevelli Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı ve Mustafa Özgün, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut'un yanı sıra idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

"Halk danslarımız Anadolu'nun değerlerini simgeliyor"

Öğrencilerin sanatın her alanında yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı yaptığı açılış konuşmasında, "Binlerce yıldır birçok medeniyete kucak açan Anadolu. Uçsuz, bucaksız yüzyıllardan beridir de Türklerin anayurdu Anadolu. Halk oyunları, folklor, dans bunlar insanın kendini ifade etmesinin en özgün yolu, öz güven ve benlik saygısını arttıran en etkili sanat dalıdır. Aynı zamanda sosyal ilişkileri de güçlendiren bu sanat dalı aslında insanlık tarihi kadar da eskidir. Anadolu her köşesinde ayrı bir gelenek, her yöresinde ayrı bir rengi barındırmakta. Egede zeybek, güneyde halay, Karadeniz'de horon, doğuda bar, Trakya'da hora Anadolu'muzun değerlerini simgeleyen halk danslarıdır. Gaziantep Kolej Vakfı olarak bizlere düşen görev ise tarihimizi ve değerlerimizi yaşatmak, Anadolu'nun renklerini gelecek nesillere aktarabilmektir. Bizler Kolej Vakfı ailesi olarak ayaklarla dansı, yüreklerle ezgileri bir araya getirdiğimiz bu gecede koca bir medeniyete yolculuk yapacağız. Anadolu'nun değişik yörelerine ait dansları renkleri göreceğiz. Bu yolculuk vesilesiyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nı bugünlere taşıyan başta Mütevelli ve Yönetim Kurulu başkanımız Nükhet Ersoy ve Celal Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Yapılan bu etkinliklerde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Genel müdürümüze ve Genel müdür yardımcılarıma çok teşekkür ederim. Bu programın hazırlanmasında esas katkıyı sağlayan ve emek veren Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner öğretmenlerime de ayrı ayrı teşekkür ederim. Yine dördüncü sınıf okutan sınıf öğretmenlerime, bu çalışmaya destek veren tüm öğretmen ve teknik personelimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizin çalışmalara katılmasını teşvik eden ve buraya gelerek bizlere destek olan siz değerli velilerimize kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Ama en büyük teşekkürü de kocaman yürekli öğrencilerimize gönderiyorum" dedi.

Danışmanlığını halk dansları öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner'in yaptığı gösteride toplam 146 ilkokul 4. sınıf öğrencisi performans sergiledi. Ülkenin her bölgesinden yöresel dansların 146 ayrı kıvılcımla izleyicilere ulaştığı gösterinin hazırlıkları yaklaşık 1 yıl sürdü. Ülke topraklarının renkliliğini ve zenginliğini dansla bütünleştiren Anadolu'yu ve medeniyetleri sanatla yansıtan gösteri "7 Bölge, 7 Renk" temasıyla 6. kez sahnelendi.

Sınıf ve branş öğretmenlerinin de katkı sağladığı gösterilerde günün anısına okul idarecileri tarafından katkı sağlayan öğretmenlere çiçek takdim edildi. Gösteri 10. Yıl Marşı ve emek veren tüm öğretmenlere çiçek takdim töreni ile son buldu. - GAZİANTEP

