GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği

10.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:57
GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Resmi Töreni'nde hüzün hakimdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Resmi Töreni'nde hüzün hakimdi. Öğrencilerin Atatürk anıtına çiçek bırakmasının ardından düzenlenen törende GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi ile din, dil, ırk ayrımı yapmayan; tüm dünya milletlerinin önünde eğildiği evrensel liderimizi özlem ve hasretle anıyoruz" dedi.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.yılında tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda da düzenlenen anma töreni hüzünlü geçti. Sabahın erken saatlerinde GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde yer alan Atatürk anıtını çiçeklerle donatan GKV Özel Okulları öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundular. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Atatürk büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

"Atatürk; manevi mirasıyla bize ve tüm dünyaya ışık tutuyor"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba anma töreninde yaptığı konuşmasında, "10 Kasımlar Büyük Önderimizi anlamak, onun ilke ve devrimlerini kavramak için birer fırsattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir insandır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı manevi mirası en doğru şekilde kullanmak ve gelecek nesillere bırakmak, her vatandaşımızın görevi olmalıdır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak Atamızın bu manevi mirasını onurla taşımak, onun ilke ve devrimlerini benimsemiş nesiller yetiştirmek bizim temel misyonlarımızın başında gelmektedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Okulları öğrencileri Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlar okunurken Atatürk'e mektup yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı. Atatürk oratoryosunun canlandırıldığı anma töreninde GKV Özel Okulları korosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları da seslendirerek Ata'ya bağlılıklarını bir kez daha ifade ettiler. - GAZİANTEP

GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği
GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği
GKV'de hüzünlü 10 Kasım etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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