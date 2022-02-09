Gizli kamerada bakıcılarının annelerine tecavüz ettiğini görüp, hemen polisi aradılar

İngiltere'nin Blackpool şehrindeki bakımevinde yaşananlar, duyanların tüylerini ürpertti. Ailesi tarafından bakımevine yerleştirilen 90'lı yaşlarında kadın, evine ziyarete gitmesinin ardından yeniden bakımevine dönmek istemedi. Kadın, bakımevinde şiddete uğradığını söyledi.

GİZLİ KAMERA KOYDULAR

Kadının iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen aile üyeleri, bakımevindeki odaya gizli kamera yerleştirip beklemeye başladı. Ancak çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı.

TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Kadının bakıcısı Philip Carey isimli adam, bakımevindeki kadına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz etmeye başladı. Bu anlara şahit olan aile üyeleri de hemen polisi aradı. Olay yerine baskın yapan ekipler Carey'i gözaltına aldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

"Ruhsal bozukluğu olan kişiye cinsel saldırı" suçundan hüküm giyen adam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur aile tarafından yapılan açıklamada ise "Onu daha rahat bir koşulda yaşatmak istiyorduk, yaşananlardan dolayı çok üzgünüz" açıklaması yapıldı.