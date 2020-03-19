Gizem ve Macera Oyunu The Signifier, PC için Duyuruldu
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Fury, Teknoloji

Gizem ve Macera Oyunu The Signifier, PC için Duyuruldu

Eğer gizem içerikli macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, karşınızda iyi bir alternatif duruyor olabilir. Raw Fury ve Playmestudio, geliştirilme aşamasınd

19.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:33
Gizem ve Macera Oyunu The Signifier, PC için Duyuruldu

Eğer gizem içerikli macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, karşınızda iyi bir alternatif duruyor olabilir. Raw Fury ve Playmestudio, geliştirilme aşamasında olan The Signifier oyununu duyurdular.

The Signifier, birinci kişi bakış açısından oynanan bir oyun olacak. Şu anlık PC için geliştiriliyor ama ne yazık ki çıkış tarihi belli değil. Yani bu seneye yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Frederick Russell rolünde olacaksınız. Ana karakteriniz yapay zeka ve psikoloji alanında uzman ve Dreamwalker adı verilen derinlemesine beyin tarama deneyinin arkasındaki ana araştırmacı. Sunduğu teknoloji ile zihnin kaydedilmiş olan duyularını ve bilincin olmadığı diyarları keşfetme olanağı sağlıyor. Ne var ki şirketin başkan yardımcısı evinde ölü bulununca, bu teknolojinin kullanılması için beklenen an da gelmiş olur. Ama Frederick Russell, bunun sonucunda kendisini büyük bir entrikanın tam ortasında bulur.

Birinci kişi bakış açısından oynanan The Signifier, suç temalı gizem ve macerayı araştırma, deneysel psikoloji ve yapay zeka ile birleştiren bir oyun olacak. Gereksiz ani korku sahnelerinin olmayacağı oynanış sistemi boyunca karşılaşacağınız bulmacaları çözecek, dallanıp budaklanan diyaloglar ile başkan yardımcısının ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışacaksınız.

PC için geliştirilmekte olan oyunun duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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