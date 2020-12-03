Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca hayatı ve biyografisi! Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gizem Karaca, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gizem Karaca hakkında merak edilenler. Gizem Karaca hayatı ve biyografisi. Gizem Karaca kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gizem Karaca merak konusu oldu. İşte Gizem Karaca hakkında merak edilen Gizem Karaca kimdir, Gizem Karaca hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GİZEM KARACA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,7 m

Eğitim: İstanbul Üniversitesi

Gizem Karaca Ekmekçi (d. 7 Eylül 1992, İstanbul), Türk manken ve oyuncu.

Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir.[1] Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.

Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

• Miss Turkey 2011, İkincilik

• Miss World 2011 En İyi Ulusal Elbise Ödülü

• Avrasya Üniversitesi - Avrasya Enleri Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu