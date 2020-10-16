Gizem Acar kimdir, yaşı kaç? Gizem Acar dizileri nelerdir? Gizem Acar boyu ne kadar? Gizem Acar Instagram hesabı nedir?
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Gizem Acar kimdir, yaşı kaç? Gizem Acar dizileri nelerdir? Gizem Acar boyu ne kadar? Gizem Acar Instagram hesabı nedir?

16.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:45
Gizem Acar kimdir, yaşı kaç? Gizem Acar dizileri nelerdir? Gizem Acar boyu ne kadar? Gizem Acar Instagram hesabı nedir?

Yaşadığı ilişki ve yer aldığı yapımlarla dikkat çeken Gizem Acar hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında yer alıyor. Gizem Acar kimdir, yaşı kaç? Gizem Acar dizileri nelerdir? Gizem Acar boyu ne kadar? Gizem Acar Instagram hesabı nedir? Oktay Kaynarca kimdir?

Oyunculuk ve modellik yapan Gizem Acar, Türkbükü'nde Oktay Kaynarca ile objektiflere yakalanmasının ardından gündeme oturdu. Peki Gizem Acar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Acar dizileri nelerdir?

GİZEM ACAR KİMDİR?

Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olan Gizem Acar, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Modellik ve oyunculuk yapan Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde de yer almıştır.

Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde görmüştür.

GİZEM ACAR KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında dünyaya gelen Gizem Acar 25 yaşındadır.

Gizem Acar kimdir, yaşı kaç? Gizem Acar dizileri nelerdir? Gizem Acar boyu ne kadar? Gizem Acar Instagram hesabı nedir?

GİZEM ACAR INSTAGRAM HESABI

Gizem Acar Instagram hesabını gizemaacar adıyla kullanmaktadır.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı.

Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı.

Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat vermektedir.

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