Girls in Airports, Angel Olsen ve Daha Fazlası Salon'da!

2017'de Almanya'da gerçekleşen üç konserlerinin canlı kayıtlarından oluşan son albümleri grubun büyüleyici canlı performanslarına mükemmel bir referans oldu. 'All About Jazz' dergisine göre yaptıkları müzik; King Crimson'ın pastoral dokuları, Pink Floyd'un erken enstrümantal dönemleri, Brian Eno'nun atmosferik alanları ve Donny McCaslin'in Bowie'nin veda albümü 'Blackstar'daki karanlık saksofonlarının bir sentezi. 30 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek konserinin biletleri ayakta 55 TL, öğrenci 45 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Angel Olsen yeni albümü "Phases"den parçalarla iki gece üst üste Salon'a konuk oluyor

ABD'li folk-rock, indie-rock müzisyeni Angel Olsen, Bonnie Prince Billy ve The Cairo Gang gruplarında vokalistlikle müzik kariyerine başladı. 2012 tarihli 'Half Way Home' adlı ilk albümüyle yetenek avcılarının dikkatini çekti. 2014 tarihli Jagjaguwar etiketli 'Burn Your Fire For No Witness' yılsonu listelerinin hepsinde ilk sıralarda yer aldı. John Grant, St. Vincent, Mac DeMarco gibi isimler Olsen'in şarkılarını çok sevdi, yorumladı. Üçüncü albüm 'My Woman'ı 2016'da, daha önce yayımlanmamış demolar, coverlar ve B yüzü parçalara yer verdiği son albüm 'Phases'ı ise geçtiğimiz yıl paylaştı. Netflix dizisi '13 Reasons Why'da kendine yer bulan 'Windows' şarkısıyla ana akım ligine giriş yaptı. Eleştirmenlere göre Olsen, The Everly Brothers, Giant Sand, Mazzy Star, Peter Green, Patti Smith ve Astrud Gilberto'nun modern zamanlarda beden bulmuş hali. 2015'te ilk İstanbul konserinde bütün biletleri tükenen bir geceyle Salon'daydı, şimdi ise 'Phases' turnesi kapsamında 3 ve 4 Mayıs'ta iki konserle Salon'da. Olsen'dan önce sahnede yerli sahnenin huzur veren vokallerinden Nilipek. olacak. Konserin biletleri ayakta 60 TL, öğrenci 50 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. http://saloniksv.com/tr/etkinlik/843/angel-olsen-solo-nilipek-solo-

Üçüncü jenerasyonun en yeni isimlerinden Ufuk Beydemir güçlü sesini Salon dinleyicisiyle paylaşacak

Yeni nesil şarkıcı, besteci ve söz yazarı Ufuk Beydemir, Sofar Sounds'daki "Ay Tenli Kadın"ın akustik versiyonuyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu performansın izlenme sayısı 4 milyonu aştı. Grunge stili ve 90'lar Türkçe rock'ını çağrıştıran vokali büyük bir hayran kitlesi edindi. Şeşen ailesinin son yeteneği Dilhan Şeşen'le imza attıkları ortak performanslar büyük beğeni kazandı. İlk albümünün çalışmalarını tamamlayan Beydemir, güçlü sesi ve farklı sound'uyla ilk defa Salon sahnesinde. Ufuk Beydemir'in 5 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek konserinin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. http://saloniksv.com/tr/etkinlik/878/ufuk-beydemir

Modern aşka dair naif ve bir o kadar sinematik sesleri Cigarettes After Sex ile Salon'da dinleyin

Teksaslı dream pop, shoegaze grubu Cigarettes After Sex, androjen vokaliyle dikkat çeken Greg Gonzalez'in 2008'de üniversite yıllarında daha sonra grubun alametifarikası olacak rüyamsı kolajları kazara üretmesiyle ortaya çıktı. Bu demolar, 2012'de grubun ilk kısaçaları olarak dinleyenlerin hayatına girdi. Grubun benimsediği gizemli imaj kısa sürede fenomen olmalarını sağladı. 80lerin Reo Speedwagon hiti "Keep on Loving You"ya 2015'te getirdikleri yorumla dünya çapında merak edilen ve arzulanan bir topluluk haline geldiler. Yalnızca gençlerin değil, Slowdive, Mazzy Star gibi gruplarla büyümüş jenerasyonun da en yakın arkadaşları olan ekip, yakaladıkları dünya çapında ünün ardından geçtiğimiz yıl sonunda kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar. Hepsi her yanıyla ikili ilişkilere dair aşk şarkılarından oluşan bir albüm de olsa, modern aşka dair Gonzalez'in kurduğu şiirsel ve çarpıcı cümlelerle benzersiz baladlar sunmuş oldular. Gerek isimleri, gerek şarkı sözleri, gerekse görsel dünyalarında yakaladıkları sinematik çizgi ve naif erotizmle, çağdaşları arasında benzeri olmayan bir dil üreten Cigarettes After Sex, İstanbul'u ikinci kez ziyaretlerinde bu kez üç akşam üst üste Salon'da olacaklar. Grubun 8,9 ve 10 Mayıs tarihli konserlerinin tüm biletleri tükenmiştir. http://saloniksv.com/tr/etkinlik/885/cigarettes-after-sex

Multienstrümantalist Jordan Rakei'in gözünden nu-pop Salon sahnesinde dinleyicinin karşısında

Yeni Zelandalı prodüktör Jordan Rakei, 2014'te ilk kısaçalar 'Groove Curse'i yayımladı. Bu EP'nin edindiği büyük başarının ardından Avustralya'dan Londra'ya taşınan Rakei, Tom Misch ve Disclosure ile işbirliklerine imza attı. 2016'da ilk albümü 'Cloak' ile kendi özgün tarzını da oturttuğunu kanıtladı. Ayrıca Dan Kye mahlasıyla dans pisti dostu şarkılardan oluşan bir EP yayımladı. Caz, soul ve hip-hop'tan beslenen tarzını iyice yansıttığı ikinci albümü 'Wallflower' Eylül 2017'de dünyanın en büyük plak şirketlerinden Ninja Tune'dan yayımlandı. Her tarzdan dinleyiciyi kendine hayran bırakan tarzıyla bol takipçili Spotify listelerinin vazgeçilmezi olan Rakei, uzun süreli bekleyişin ardından Salon'a konuk oluyor. Jordan Rakei'in 11 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek konserinin biletleri ayakta 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. http://saloniksv.com/tr/etkinlik/879/jordan-rakei