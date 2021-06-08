Girişimci çift "kule saksı" yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı
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Girişimci çift "kule saksı" yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı

Girişimci çift 'kule saksı' yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de organik çilek yetiştirme ve hobi bahçesi oluşturma hedefiyle yola çıkan çift, "kule saksı" yöntemiyle verim artışı sağladı.

Eskişehir'de organik çilek yetiştirme ve hobi bahçesi oluşturma hedefiyle yola çıkan çift, "kule saksı" yöntemiyle verim artışı sağladı.

Kentte yaşayan 3 çocuklu Tahir ve Mukadder Turhan çifti, 2017 yılında Eskişehir-Kütahya kara yolu kenarında 15 dönüm büyüklüğündeki araziye çilek fidesi dikerek üretime başladı.

Araziden yılda yaklaşık 40 ton ürün alan girişimciler, birim alandan elde ettikleri verimi artırmak için internette izledikleri çiftçilik videolarından esinlenerek 3 ay önce 100 metrekarede kule saksı uygulamasını denedi.

Üst üste dizdikleri saksılardan yüksek verim elde eden çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balkon ve bahçelerinde çilek yetiştirmek isteyenlerin talebinin artması üzerine internetten meyvenin yanı sıra fide satışı da yapıyor.

"Az su tüketerek fazla ürün elde etmenin yollarını aramalıyız"

Tahir Turhan, AA muhabirine, özellikle salgın döneminde insanların toprağa ilgisinin arttığını söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle az su tüketerek fazla ürün elde etmenin yollarının aranması gerektiğini anlatan, "Suyun azalması, tüm canlıların risk altında olduğu anlamına geliyor. Hem üretmemiz hem de dünyaya zarar vermememiz lazım. Bunun da yolunun saksı kule yöntemi olduğunu düşündük. Denemelerimiz bizi yanıltmadı. Bir dönümden elde ettiğimiz 5 ton çileği daha az su kullanarak 100 metrekareden topladık." diye konuştu.

Turhan, küçük alanda yüksek verim sağlayan kule saksı uygulamasıyla marul, maydanoz, roka, domates, biber gibi sebzelerin de yetiştirilebileceğini aktardı.

Meyveyi sebzeyi dalında taze tüketmek için evinin terasına, balkonuna kule saksı kuranlar olduğunu ifade eden Turhan tecrübelerini şöyle paylaştı:

"Çok sulamaya da gerek yok. Ara ara su verip kendi yetiştirdiğiniz ürünü tüketiyorsunuz. Üretmek zorundayız. Ülkeye fayda sağlamak istiyorsak her birey üretmeli. Hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık. İnternet siparişlerine yetişemiyoruz. Kendi ürünlerimizin yanı sıra dışarıdan destek alarak Türkiye'nin birçok yerine fide gönderimi yaptık. Son 3 ayda gönderdiğimiz fide sayısı 500 bin. Biz bunu ailece başardık. Örnek teşkil etmesini, herkesin üretim yapmasını arzu ediyorum."

Gelişim çağındaki çocukların ailelerine "fide" tavsiyesi

Mukadder Turhan ise 4 yıl önce satın aldıkları arazinin taşlarla dolu olduğunu dile getirdi.

O günden bu yana hep üzerine ekleyerek ilerlediklerini anlatan Turhan, "Çilek reçeli, çilek kurusu, çilek sirkesi, çilek suyu yaptım. Bunlar çok ilgi gördü. Çileği markalaştırdık." dedi.

Turhan, bu bahçe sayesinde hayata bakış açılarının değiştiğini belirtti.

Bir bebek gibi ilgilenerek bahçeyi bu hale getirdiklerini aktaran Turhan şunları kaydetti:

"Sürekli üretim halindeyiz. Şimdi de 'çilek kulesi' çalışmalarımız sürüyor. İnsanların ilgisi de çok fazla. Çalışanlarımızın emeğiyle, çocuklarımın desteğiyle üretmeye devam ediyoruz. Ailelere tavsiyem, gelişim çağındaki çocuklarına yerleri olmasa bile bir fide alarak üretimi anlatmaları. Çocukların yeşerip olgunlaşan bir meyveyi izlemelerini sağlamalıyız. Bu deneyimin onların gelecekteki hayatında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."

Girişimci çift 'kule saksı' yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı
Girişimci çift 'kule saksı' yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı
Girişimci çift 'kule saksı' yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı
Girişimci çift 'kule saksı' yöntemiyle daha az su kullanarak çilek üretimini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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