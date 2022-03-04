Giresun Valisi Ünlü'den FİSKOBİRLİK'e "Hayırlı Olsun" ziyareti - Haberler

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Giresun Valisi Ünlü'den FİSKOBİRLİK'e "Hayırlı Olsun" ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Giresun Valisi Ünlü'den FİSKOBİRLİK'e

Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

GİRESUN (İHA) - Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in de bulunduğu ziyarette, FİSKOBİRLİK'in güncel çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmeler Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü ile paylaşıldı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar "Genel Kurulumuzun ardından ziyaretimize gelerek hayırlı olsun dileklerini bizzat ileten Giresun Valimiz Enver Ünlü beye teşekkür ediyorum. Bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler. Kıymetli Valimize yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü de ziyaretin ardından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Lütfi Bayraktar'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. - GİRESUN

Giresun Valisi Ünlü'den FİSKOBİRLİK'e Hayırlı Olsun ziyareti

Giresun Valisi Ünlü'den FİSKOBİRLİK'e Hayırlı Olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğu Karadeniz Projesi, Lütfi Bayraktar, Hakan Gültekin, Giresun, Yerel, Haberler

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