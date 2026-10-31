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Sefaköy'de tehlikeli yolculuk! Seyir halindeki otomobilin bagajında 2 çocuk

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Sefaköy'de tehlikeli yolculuk! Seyir halindeki otomobilin bagajında 2 çocuk Haber Videosunu İzle
Sefaköy'de tehlikeli yolculuk! Seyir halindeki otomobilin bagajında 2 çocuk
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İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Sefaköy'de akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin bagajında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların tehlikeli yolculuğu, trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay, akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların bagajda seyahat ettiği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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