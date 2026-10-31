Sefaköy'de tehlikeli yolculuk! Seyir halindeki otomobilin bagajında 2 çocuk

Sefaköy'de tehlikeli yolculuk! Seyir halindeki otomobilin bagajında 2 çocukGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Sefaköy'de akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin bagajında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların tehlikeli yolculuğu, trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
O ANLAR KAMERADA
Olay, akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların bagajda seyahat ettiği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı