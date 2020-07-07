Giresun Valisi Enver Ünlü gazetecileri ağırladı Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, dernek yönetimiyle birlikte Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, dernek yönetimiyle birlikte Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Vali Ünlü'ye Giresun'da hizmet veren basın ve yayın kuruluşlarıyla ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayan Bayram "İlimiz yerel basını köklü bir geçmişe sahip. Çok önemli değerler buradan yetişmiş. Bu gelenk sürüyor. Çok etkili, güçlü bir medyamız var. Halen il merkezimizde 7, 2 de ilçemizde olmak üzere 9 günlük gazete yayımlanıyor. Haftalık gazete ve dergilerimiz, radyolarımız var. Derneğimizin aktif görev yapan 80'i aşkın üyesi var" dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram ve gazetecilere teşekkür etti. Ünlü, konuşmasında basın-yayın kuruluşlarıyla ve gazetecilerle birlikte Giresun'u daha üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Giresun'un turizm ve tarımsal üretim yoluyla cazibe merkezi olacağını söyleyen Vali Ünlü, bu yönde projeler hazırlayacaklarını belirterek "Pandemi süreci Türkiye ve dünyadan turizm anlayışlarını ve tercihleri değiştirdi. Artık oteller yerine doğaya dönük bir turizm hareketi başlayacak. Giresun bu anlamda çok zengin. Yaylalarıyla, adasıyla, kalesiyle, Zeytinlik evleri ve vejetaryen mutfağıyla turizm açısından çok şanslı ve geleceği parlak. İnanç ve kültür turizmini de buna katmalıyız. Ama bunlar için altyapı imkanlarını geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gazetecilerle sohbet ederek Giresun ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ünlü, ziyaretin sonunda gazetecilerle fotoğraf çektirdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA