Giresun Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildiToplantıya Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can Dokap Bölge İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile birlikte ilgili kurum müdürleri ve kuruluşların başkanları katıldı. Toplantı Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Rektörü Yılmaz Can ve Dokap Bölge İdaresi Başkanı Hakan Gültekin'in açılış konuşmalarıyla başladı. Vali Enver Ünlü Konuşmasında; Teknolojiye ve Sanayiye verilen önemin daha fazla olması gerektiğine değinirken yapılan ithalatın azaltılarak üretimin artırılması ve üretimin artırılmasıyla ihracatın fazlalaşması gerektiğini belirtti. Öte yandan Gündem maddeleriyle ilgili Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer sunum yaptı. Gündem maddelerinde; İlin Sanayi ve tekonoloji verilerini güvenilir ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına almak. Sanayi üretiminin dönüşümünü sağlayarak cari açığın kapatılması. Giresun Üniversitesinin sanayi ve teknoloji ile ilgili konularında yürüttüğü çalışmalar vardı. Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini sunmalarıyla son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri