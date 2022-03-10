Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime kar engeli

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Çamoluk, Giresun, kar, Güncel, Haberler

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