Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde iki kız kardeşi silahla vurarak ölümüne neden olan okulun güvenlik görevlisi şahsın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde oldu?

GİRESUN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ'NDE OLDU?

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. A.T.'nin Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, yaptığı açıklamada, "Yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. Şüphelinin geçmişine ve okuldaki öğrencilerin durumuna yönelik soru üzerine konuşan Vali Serdengeçti, "Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Hükümlü kadrosundan geçip, geçmediği detaylı olarak tetkik edilecektir. 5 yıldır Milli Eğitim bünyesinde çalışıyordu, olay öncesi ücretsiz izindeydi. Hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Fail yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Hadise kapalı bir alanda meydana geldi; öğrencilerimizle ilgili herhangi bir risk söz konusu değildir. Cuma günü okul tatil edildi, eğitim-öğretim uygun zamanda yeniden başlayacaktır" dedi.