Giresun Özel İdare Binası Yapımı Sürüyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, il özel idaresi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Sarıfakıoğulları ve Öztürk, inşaatı gezdi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada, daha önce otel olarak kullanımı planlanan binanın özel idare hizmet binası olarak değerlendirilmesine karar verdiklerini söyledi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da buraya taşınacağını ifade eden Sarıfakıoğulları, "İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü, DOKAP, DOKA, TMO, TKDK gibi ilimiz için önemli kuruluşların bir arada hizmet vermesi için kullanılmasının daha uygun olacağına, mevcut yapının bu amaçla hizmet binası olarak kullanılması uygun mütalaa edilmiştir." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise Giresun'da 5 yıldızlı otel bulunmaması nedeniyle binanın konaklama tesisine dönüştürülmesinin kararlaştırıldığını ancak daha sonra bu fikrin projenin yapılış amacına da uygun olarak değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA