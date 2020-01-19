Giresun'daki Paşakonağı Yaylası'nda kar ve off-road şenliği yapıldı

19.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:56

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Paşakonağı Yaylası'nda kar ve off-road şenliği düzenlendi.

Kovanlık Belde Belediyesi ve Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) iş birliğinde gerçekleştirilen şenliğe, İstanbul ve Giresun'dan off-road kulüpleri de katıldı.

Katılımcıların kar üzerinde horon oynadığı, off-road gösterileri gerçekleştirdiği etkinlikte, vatandaşlara kara lahana çorbası ve patates ikram edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Sarıfakıoğulları, yörede turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş ise Paşakonağı Yaylası'nın sadece yaz döneminde değil, kış turizmi için de önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Kalıntaş, etkinlikle yörenin tanıtımını amaçladıklarını ifade ederek, kar ve off-road şenliğini gelecek yıllarda da gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Şenliğe, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şeblikoğlu, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA