Giresun'da, "Vefa Destek Grubu"nun çalışmaları Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Vefa Destek Grubu ekiplerinin gelen taleplere cevap verdiğini aktaran Orhan, şöyle konuştu:

"Tek başına yaşayanlar ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere temaslarımızı kurduk. Gıda, ilaç ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla bizlere ulaşan vatandaşlarımız oldu."

Vatandaşlardan evde kalmalarını isteyen Kaymakam Orhan, "İlçe genelinde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın talepleri 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır." dedi.

Kaynak: AA