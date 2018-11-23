Giresun'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Gençlerimizi kendi değerlerimiz, kültürel kodlarımız doğrultusunda yoğurup yetiştirmeliyiz." dedi.

Köse, Giresun Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasında düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber'in gençlere değer, güven ve önem verdiğini belirtti.

Peygamberin gençleri çok önemli ve zor görevlere tayin ettiğine vurgu yapan Köse, "Gençlik bir milletin en değerli sermayesidir. Zaten gençler üzerine oynandığından bunu anlayabilirsiniz. Anneler babalar, büyükler, gençlerimizi kendi değerlerimiz, kültürel kodlarımız doğrultusunda yoğurup yetiştirmeliyiz." dedi.

Toplumların dışarıdan gençler üzerinden programlandıklarını ifade eden Köse, bu nedenle gençlerin kendilerinin iyi yetiştirilmeleri için anne babalara büyük görevler düştüğünü aktardı.

Büyüklerin gençlere karşı vazifeleri bulunduğuna işaret eden Köse, Hz. Muhammed'in (S.A.V) iyi yetişen ve Allah'a kulluk yaparak büyüyen gençlerin kıyamet günü Allah'ın özel konukları olacağını müjdelediğini aktardı.