Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşkı Çelik yönetimindeki 28 NA 325 plakalı kamyonet, Aydındere beldesinde yol kenarındaki kayaya çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma, Şefik ve Şenol Çelik yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak