Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı

Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşkı Çelik yönetimindeki 28 NA 325 plakalı kamyonet, Aydındere beldesinde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma, Şefik ve Şenol Çelik yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:48:39. #1.16#

title