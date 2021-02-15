Son dakika haberi! İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberi... Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında geçen cuma günü gözaltına alınan, aralarında İkra Nur'un akrabaları da bulunan 7 şüpheliden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.T ve A.Ç ise işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak